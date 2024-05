Wall Street poursuit dans le vert après un record

La Bourse de New York poursuivait dans le vert lundi, après que le Dow Jones a franchi, en clôture vendredi, la barre des 40.000 points pour la première fois de son histoire.

"On a aussi eu de solides bénéfices pour Walmart", le numéro un de la distribution, "qui a été un catalyseur suffisant pour pousser le Dow Jones au-delà des 40.000 points", a-t-il ajouté.

Vendredi le Dow Jones avait gagné 0,34%, parvenant de justesse à franchir un nouveau sommet à 40.003,59 points. Le Nasdaq avait cédé 0,07% et le S&P 500 pris 0,12%.

En revanche un défilé de représentants de la Fed, la banque centrale américaine, vont s'exprimer, comme le gouverneur Christopher Waller, le vice-président chargé de la supervision financière Michael Barr ou encore les présidents de la Fed d'Atlanta et de Cleveland, Raphael Bostic et Loretta Mester.

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,5%, le Dow Jones de 1,2% et le Nasdaq de 2,1%.

"Pour l'instant, le marché pense que le consensus est que la Fed devra probablement maintenir les taux d'intérêt aux niveaux actuels pendant +un certain temps encore+", commente Art Hogan.

Les minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront publiées mercredi.

Sur le front des valeurs, les projecteurs sont d'ors et déjà braqués sur Nvidia (+2,19%), le concepteur de micro-processeurs dédiés à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs guettent avec fébrilité ses résultats du premier trimestre alors que le groupe a publié à plusieurs reprises des rapports trimestriels éclatants montrant une demande massive pour ses puces liées à l'IA.

L'action a pris 91% depuis le début de l'année et plus de 200% sur douze mois. La capitalisation de Nvidia est la troisième plus importante du S&P 500 à 2.300 milliards de dollars, juste devant Alphabet (Google).

Dans le secteur, AMD était aussi recherché (+1,43%) ainsi que Taiwan Semiconductor Manufacturing (+1,33%).

Sont également au menu cette semaine, les résultats trimestriels de plusieurs enseignes de distribution dont les grands magasins Macy's (+0,31%), la chaîne Target (-0,95%), Ralph Lauren (+0,33%) et la chaîne de bricolage haut de gamme Lowe's (-0,35%).

Ces chiffres feront écho au baromètre de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui sera publié vendredi pour le mois de mai.

Ailleurs à la cote, Microsoft gagnait 1,34% alors que le groupe de Redmond doit faire des annonces liées à de nouvelles fonctionnalités d'IA sur certains de ses produits.

Le croisiériste Norwegian Cruise accélérait de 6,54% après avoir relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Royal Caribbean (+4,42%) et Carnival (+4,19%) lui emboîtaient le pas.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans se tendaient légèrement à 4,43% contre 4,41% vendredi.