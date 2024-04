Wall Street près de l'équilibre, faute de carburant

Le Dow Jones s'est effrité de 0,03%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,03% et l'indice élargi a légèrement reculé de 0,04%.

La Bourse de New York a terminé près de l'équilibre, lundi, privée de nouvelles fraîches et marquée par des volumes d'échanges faibles, avant la publication d'un indicateur d'inflation important, mercredi.

En cause, l'absence de publication notable, que ce soit sur le front macroéconomique ou microéconomique, après celle du rapport sur l'emploi américain vendredi, bien reçu car réaffirmant la résilience de l'économie des Etats-Unis.

"Durant l'après-midi, je pense qu'il y avait autant de gens intéressés par le Soleil et la Lune que par le marché, car les volumes étaient vraiment faibles", a lancé Steve Sosnick, en référence à l'éclipse de Soleil visible par plusieurs dizaines de millions d'Américains.

Le marché obligataire a été plus animé, avec une nouvelle escalade des taux. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, le plus représentatif des attentes des opérateurs en matière de politique monétaire, s'affichait à 4,79%, une première depuis plus de quatre mois.

"Le marché actions reste positionné à la hausse, et quand il est orienté de cette façon, il peut passer outre les mouvements sur l'obligataire", selon Steve Sosnick.