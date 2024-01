Wall Street quasi stable après l'emploi américain

L'indice Dow Jones a avancé de 0,07% à 37.466,11 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a grappillé 0,09% à 14.524,07 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,18% à 4.697,24 points.

La Bourse de New York a terminé vendredi juste au-dessus de l'équilibre une séance en dents de scie après de solides chiffres de l'emploi américain.

Les investisseurs en obligations craignant que les taux élevés de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), ne le restent plus longtemps, les rendements à dix ans sur les bons du Trésor ont grimpé à 4,04% vers 21H30 GMT contre 3,99% la veille.

Après une fin d'année sur les chapeaux de roues, les indices ont marqué le pas au début de 2024. Sur la semaine, l'indice Dow Jones a cédé quelque 0,3%, le Nasdaq s'est replié de presque 3% et le S&P 500 de moins de 1%. La Bourse de New York a ainsi connu sa première perte hebdomadaire après deux mois de vive hausse.

A ces chiffres de l'emploi plus dynamiques qu'attendus, s'ajoute une hausse du salaire horaire de 0,4% en décembre à +4,1% sur l'année, au lieu de 4% le mois précédent.

Les indices boursiers ont oscillé toute la séance entre le vert et le rouge.

Les investisseurs ont été partagés entre l'idée que la banque centrale risque de garder les taux élevés plus longtemps pour museler une renaissance de l'inflation si l'économie et notamment l'emploi sont trop dynamiques. Et celle que l'activité est en train d'"atterrir en douceur", un terme décrivant une inflation qui ralentit sans provoquer de récession ni de chômage.