Wall Street reprend son souffle et finit en baisse

L'indice Dow Jones a cédé 0,16% à 39.069,23 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé de 0,13% à 15.976,25 points et le S&P 500 a lâché 0,38% à 5.069,53 points.

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, reprenant son souffle après une semaine de records et avant de nouvelles données économiques cette semaine aux Etats-Unis notamment sur l'inflation.

"L'envolée de Nvidia", le spécialiste des puces dévolues à l'intelligence artificielle, "et celle des autres +7 Magnifiques+", le nom donné aux mégacapitalisations de la tech, "nous laissent avec la question inquiétante de la valorisation du marché", a expliqué l'analyste.

Pour Hugh Johnson, de Hugh Johnson Economics, le marché s'interroge principalement sur deux questions qui le rendent prudent voire soucieux: le marché est-il surévalué et quelle va être la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) ?

Sur le marché obligataire, les taux à deux ans sont passés de 4,68% vendredi à 4,73%, un plus haut depuis trois mois. Ceux sur les bons du Trésor à dix ans grimpaient à 4,27% au lieu de 4,24%.

Jeudi, le marché va guetter l'inflation en janvier mesurée par l'indice PCE, baromètre préféré de la banque centrale américaine (Fed) pour jauger de la hausse des prix.

L'inflation risque de montrer qu'elle est encore tenace alors qu'une hausse mensuelle de 0,4% est prévue par les analystes contre +0,2% le mois d'avant.

Cela va "souligner une fois de plus que le chemin est long et semé d'embûches pour ramener la croissance des prix à l'objectif" de 2% l'an de la Réserve fédérale, a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Lundi, le département du commerce a publié les chiffres de ventes de maisons neuves en janvier qui ont progressé plus lentement qu'espéré (+1,5% sur le mois).

A la cote, les supermarchés Kroger ont accusé le coup (-1,95%) après le refus par l'autorité américaine de la concurrence (FTC) d'avaliser son projet de rachat pour 24,6 milliards de dollars de la chaîne Albertsons (+0,68%), annoncé fin 2022.

La FTC explique que cette mega-fusion nuirait à la concurrence en réduisant le nombre d'acteurs et entraînant une hausse des prix, notamment pour les produits alimentaires.

La chaîne Domino's Pizza (+5,87%) a grimpé après avoir annoncé des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu malgré une croissance des ventes décevante.

Les investisseurs ont apprécié l'augmentation de la distribution d'un dividende et l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour un milliard de dollars.

Les titres du producteur américain de bauxite et d'aluminium Alcoa ont chuté de 4,45% à 25,34 dollars alors que le groupe a annoncé dimanche un accord pour l'acquisition, sous forme d'échange d'actions, de la compagnie australienne Alumina Limited pour 2,2 milliards de dollars.

Le groupe de Pittsburgh (Pennsylvanie) va offrir 0,02854 de ses actions pour chaque titre d'Alumina, ce qui représente une prime de 13% sur le cours de clôture vendredi du groupe australien.

Le Dow Jones Industrial Average, qui compte 30 des plus grosses sociétés américaines, a accueilli un nouveau membre lundi, Amazon (-0,15%) qui a remplacé les drugstores Walgreens (-3,41%). Amazon rejoint ainsi au sein du plus vieil indice boursier deux autres des "7 Magnifiques": Apple et Microsoft.