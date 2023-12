Wall Street savoure le nouveau ton de la Fed, les taux obligataires baissent

L'indice Dow Jones a continué sur son record de mercredi, avançant de 0,43%. Le S&P 500 a gagné 0,26% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,19%.

La Bourse de New York a continué de savourer jeudi le nouveau ton adopté par la Fed la veille qui indique que la banque centrale américaine est prête à rabaisser les taux d'intérêt l'année prochaine.

"La Fed a clairement indiqué qu'elle était prête à réduire ses taux. C'est un changement de paradigme pour le marché", a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investments pour l'AFP.

"La Fed a désormais mis fin au cycle de hausses de taux le plus agressif qu'elle ait entrepris depuis des décennies", a-t-il ajouté. Le coût du crédit a été relevé de 5,5 points en onze fois sur un an et demi.

"Il semble au moins pour l'instant que la Fed ait gagné son combat contre l'inflation et le marché se réjouit de cette victoire", assure l'analyste.