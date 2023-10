Wall Street tente un rebond, après les pertes de la semaine

Le Dow Jones gagnait 0,88%, le Nasdaq bondissait de 1,31% et le S&P 500 de 1,01% vers 14H00 GMT.

La Bourse de New York tentait un rebond lundi après de nouvelles pertes la semaine dernière, les investisseurs attendant l'issue de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette semaine.

Ainsi l'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché américain, a perdu 2,5% la semaine dernière et est en baisse de 5,6% sur le mois d'octobre, le pire depuis octobre 2018.

"L'orientation positive des cours a affaire avec la disposition négative qui a précédé", a assuré l'analyste soulignant que le fait d'être entré "en zone de correction" a suscité un sursaut de rebond et une vague d'achats à la baisse.

D'autant plus, souligne M. O'Hare, que la guerre entre Israël et Hamas "n'a pas dégénéré en conflit régional plus large au cours du week-end".

Les cours du pétrole se détendaient.