Wall Street termine dans le rouge après l'inflation américaine

La Bourse de New York a inversé la vapeur jeudi et terminé dans le rouge après l'annonce d'une inflation américaine plus soutenue que prévu qui a fait remonter les rendements obligataires et désavantagé les actions.

L'indice Dow Jones a cédé 0,51% à 33.631,14 points, le Nasdaq, à forte teneur technologique a perdu 0,63% à 13.574,22 points et le S&P 500 a reculé de 0,62% à 4.369,61 points.