Wall Street termine de façon mitigée, à la recherche d'une direction

La Bourse de New York a conclu mardi de façon mitigée, sans entrain et à la recherche d'une direction avant les premières annonces de résultats d'entreprises vendredi.

"Le marché attend un catalyseur positif et cela devrait être les résultats d'entreprises", a assuré Adam Sarhan, de 50 Park Investments, rappelant que les comptes trimestriels de grandes banques seront publiés vendredi, dont Bank of America (-1,55%), JPMorgan (-0,79%) et Wells Fargo (-1,26%).

"Après un faible démarrage de l'année", la première semaine de 2024 ayant été négative pour Wall Street, "les marchés sont à la peine pour trouver une direction et sont en quête d'un nouveau catalyseur qui pourrait venir la saison des résultats, mais aussi de la Réserve fédérale ou de l'économie", a poursuivi l'analyste.

Sur le marché obligataire, les taux se sont un peu tassés, évoluant à 21H00 GMT autour de 4,01% contre 4,03% la veille pour les rendements à dix ans.