Wall Street termine en baisse, alarmée par la posture offensive de la Fed

Le Dow Jones a reculé de 1,08%, l'indice Nasdaq a perdu 1,82% et l'indice élargi S&P 500 a rétrogradé de 1,64%.

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, préoccupée par la posture offensive de la banque centrale américaine (Fed) et ses conséquences possibles sur l'économie des Etats-Unis.

"Les investisseurs continuent clairement à digérer la communication de la Fed, et plus particulièrement les prévisions" de l'institution en matière de croissance, d'inflation et de trajectoire monétaire, a expliqué Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Une majorité des membres de la Réserve fédérale attendent un dernier resserrement cette année et ne tablent plus que sur deux baisses de taux en 2024, soit deux de moins qu'anticipé en juin.

Ce durcissement a créé une onde de choc sur le marché obligataire, qui a vu le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, le plus représentatif des anticipations de la situation politique, s'envoler à 5,19%, au plus haut depuis 17 ans.