Wall Street termine en baisse, assommée par la posture offensive de la Fed

Le Dow Jones a perdu 0,22%, l'indice Nasdaq a reculé de 1,53% et l'indice S&P 500 a abandonné 0,94%.

La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, glacée par la communication offensive de la banque centrale américaine (Fed), qui voit son taux directeur rester à un niveau très élevé pour longtemps.

La place new-yorkaise a été sonnée par le message de la Fed, qui a laissé inchangé son taux directeur mais a clairement indiqué qu'elle restait en position de combat contre l'inflation.

Elle "a planté le décor pour une nouvelle hausse de taux en 2023 et ses projections ne montrent plus que deux baisses en 2024, contre quatre auparavant", a expliqué Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, signe que les taux vont rester très élevés plus longtemps.

La Réserve fédérale "a été un peu plus agressive que ne le prévoyaient les gens", a abondé Rusty Vanneman, d'Orion Advisor Solutions. "Et cela a fait piquer le marché."