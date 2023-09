Wall Street termine en baisse, indisposée par Oracle et Apple

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, lestée par deux géants technologiques, Oracle et Apple, dont le nouvel iPhone a été accueilli sans enthousiasme, le marché restant attentiste avant une série d'indicateurs américains.

"Ça a été une session sans allant dès le départ", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "On a démarré avec le raté d'Oracle et on a confirmé avec Apple, qui s'est replié avant et après son lancement de produit."

L'éditeur de logiciels et prestataire d'informatique à distance (cloud) Oracle (-13,50%) a ainsi publié, lundi après Bourse, un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes et des prévisions jugées décevantes.

Quant à Apple (-1,71%), son nouvel iPhone 15 n'a pas impressionné les investisseurs, le principal changement par rapport à la version précédente étant l'intégration d'un port dit "USB-C" pour satisfaire au cahier des charges fixé par l'Union européenne.