Wall Street termine en baisse, la Fed fait craindre pour l'économie américaine

"Le marché a remis ses pendules à l'heure, (...) et cette vision de taux plus élevés pour plus longtemps pèse sur les actions et leur valorisation", a commenté Kurt Spieler, de FNBO.

La séance avait pourtant démarré dans le vert, sur ce qui semblait un rebond technique, stimulé par un reflux des taux obligataires, montés à des sommets. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est ainsi replié à 4,43%, contre 4,49% la veille en clôture.

"Au départ, les traders espéraient voir les achats reprendre", a expliqué Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "On aurait pu s'attendre à un sursaut après deux mauvaises séances, surtout celle d'hier. Mais la dynamique s'est évanouie."