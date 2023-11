Wall Street termine en baisse, pause et prise de bénéfices

"Je ne pense pas que cela change la perception des investisseurs selon laquelle la Fed ne va pas remonter son taux directeur en décembre", a estimé Angelo Kourkafas.

Signe de l'accueil flegmatique du marché, les taux obligataires n'ont quasiment pas bougé. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'affichait à 4,40%, contre 4,41% la veille.

A la cote, la place new-yorkaise a vu défiler une série de mauvais chiffres dans le commerce de détail.

La chaîne de magasins d'électronique Best Buy (-0,72%) a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre et revu à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de son exercice.

Le directeur général, Corie Barry, a fait état d'une demande "encore plus inégale et difficile à prevoir" que prévu, et évoqué des consommateurs à la recherche d'"affaires" et de promotions.

Autre enseigne à abaisser ses projections, la chaîne de bricolage Lowe's (-3,12%), qui anticipe un repli de son chiffre d'affaires d'environ 5% sur un an, contre une fourchette comprise entre 2 et 4% jusqu'ici.

Nouvelles estimations plus modestes aussi pour le réseau de grands magasins Kohl's (-8,57%), qui voit ses ventes se contracter jusqu'à 4% sur l'année.

"On nous annonce un ralentissement durant le trimestre en cours, mais cela ne va pas non plus s'effondrer", a fait valoir Angelo Kourkafas. "Il n'y a rien de vraiment alarmant. Le marché en a fait une excuse pour prendre une respiration."

Les chiffres des grandes enseignes ont été partiellement compensés par les performances de plus petits acteurs, tels le label de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch (-2,41%), qui s'attend à un quatrième trimestre en forte croissance, ou la chaîne de boutiques d'équipement sportif Dick's Sporting Goods (+2,17%).

Le spécialiste des entrepôts automatisés Symbiotic a bondi de 40,15% après avoir fait état, lundi après Bourse, d'une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires (+60%).