Wall Street termine en baisse, plombée par la technologie

L'indice Dow Jones a cédé 0,17% à 38.563,80 points, le Nasdaq, à dominante technologique a lâché 0,92% à 15.630,78 points et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,60% à 4.975,51 points.

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi plombée par la technologie et surtout par la coqueluche du marché, Nvidia, les investisseurs jouant la prudence avant les résultats du concepteur de processeurs pour l'intelligence artificielle.

Nvidia a même récemment détrôné Tesla en terme de valeur de titres échangés quotidiennement alors que l'euphorie autour des développements de l'intelligence artificielle a gonflé l'action et celle d'autres fabricants de puces.

"Il est vrai que l'action, qui a grimpé de plus de 40% depuis le début de l'année, n'a pas eu beaucoup d'épisodes de recul", a ironisé l'analyste.

Mais, mardi, dans le sillage de la chute de Nvidia, les titres de Super Micro Computer (SMCI) et d'Arm ont lâché respectivement 1,96% et 5,12%.

Les investisseurs ont digéré aussi l'annonce du plus gros rachat de l'année jusqu'ici, celui de la compagnie de cartes de crédit Discover par le groupe bancaire Capital One, pour la somme de 35,3 milliards de dollars en actions.

Capital One a grappillé 0,15% à 137,44 dollars et Discover s'est envolée de 12,63% à 124,44 dollars, "Capital One a proposé une prime de presque 27% sur le prix de l'action Discover à la clôture vendredi", a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Discover avait terminé vendredi à 110,49 dollars.