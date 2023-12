Wall Street termine en hausse, au plus haut depuis début 2022

La Bourse de New York a terminé en hausse, mardi, les trois indices phares signant de nouveaux sommets depuis début 2022, sur un marché qui a bien accueilli un indice de prix confirmant une décélération de l'inflation.

Le Dow Jones a gagné 0,48%, l'indice Nasdaq est monté de 0,70% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,46%. Dow Jones et S&P 500 ont fini à leur plus haut niveau en clôture depuis janvier 2022 et le Nasdaq à un sommet plus vu depuis mars de la même année.