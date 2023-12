Wall Street termine en hausse, encouragée par la chute des taux obligataires

Le Dow Jones s'est apprécié de 0,82%, l'indice Nasdaq a pris 0,55% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,59%.

La Bourse de New York a terminé en hausse, vendredi, dopée par le reflux des rendements obligataires, eux-mêmes influencés par les anticipations d'une baisse de taux de la Fed (banque centrale américaine) dès le premier trimestre 2024.

Partis dans le rouge, les indices phares de Wall Street se sont redressés au fil de la séance, permettant au S&P 500 d'enregistrer uyne cinquième semaine positive de suite.

"C'est une combinaison de facteurs", a expliqué Sam Stovall, de CFRA, au sujet de ce revirement, "mais c'est surtout dû à la détente continue des taux obligataires."

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, considéré comme le plus représentatif des anticipations du marché en matière de politique monétaire, a dégringolé jusqu'à 4,53%, contre 4,68% jeudi en clôture, au plus bas depuis cinq mois et demi.