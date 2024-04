Wall Street termine en hausse, la tech de nouveau en locomotive

La Bourse de New York a terminé en hausse, vendredi, soulagée par un indicateur d'inflation moins mauvais qu'attendu et par les résultats de Microsoft et Alphabet, qui contrastent avec la déception de Meta.

Le Dow Jones s'est octroyé 0,40%, l'indice Nasdaq a gagné 2,03% et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,02%.