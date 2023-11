Wall Street termine en hausse, le marché passe outre Nvidia

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, sur un marché bien disposé, qui est resté favorablement orienté et ne s'est pas ému outre mesure de la communication nuancée du géant des semi-conducteurs Nvidia.

"Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de volume et pas beaucoup d'infos non plus, le plus sûr est de s'attendre à ce que le marché monte. Et c'est ce qui s'est passé", a commenté Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

Nombre d'opérateurs manquaient en effet à l'appel, à la veille du jour férié de Thanksgiving aux Etats-Unis, ce qui a limité les échanges.

"Le marché est orienté vers le haut en ce moment et il voulait monter, aujourd'hui", a jugé Steve Sosnick. "Et même si les nouvelles de Nvidia n'ont pas suffi à faire progresser le titre, elles ont été jugées suffisamment bonnes pour que la place avance, dans son ensemble."