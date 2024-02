Wall Street termine en hausse, petit rebond sans aide de la tech

"C'est une séance un peu trompeuse, aujourd'hui", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Si vous regardez les indices phares, il semble que le marché n'ait pas fait grand-chose."

Mais en s'y penchant de plus près, le Russell 2000, qui réunit des entreprises de taille plus modeste que les stars de la cote, ou le S&P 500 à pondérations égales (toutes les valeurs ont le même poids dans l'indice) ont avancé plus nettement, de 0,78% et 0,57% respectivement.

"C'est le contraire de lundi, où les grosses capitalisations étaient montées et les petites s'étaient repliées", a relevé Patrick O'Hare.