La Bourse de New York a poursuivi mardi sur sa lancée positive, clôturant en hausse pour sa septième séance d'affilée après des résultats bancaires meilleurs qu'attendus.

L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, selon des résultats provisoires. Le Nasdaq, à dominante technologique, et l'indice élargi S&P 500 ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022 progressant respectivement de 0,76% et 0,71%.