Wall Street termine en hausse, quatrième record de la semaine pour le Dow Jones

Le Dow Jones (+0,55%) en a profité pour inscrire un nouveau record, le quatrième cette semaine, tandis que l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 ont pris respectivement 1,13% et 1,01%.

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, satisfaite par des nouvelles rassurantes de l'inflation et par une série de résultats de bonne facture.

New York a connu une séance volatile, typique d'une fin de mois, avec une ouverture dans le vert, un passage dans le rouge et une remontée dans les dernières minutes.

"Les volumes étaient faibles aujourd'hui, ce qui est logique avant un week-end de trois jours, mais il y avait un biais haussier encouragé par de bonnes publications et des indicateurs positifs", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Wall Street sera fermé lundi, jour férié de Labor Day.

L'indice de prix PCE, considéré comme le plus pertinent par la banque centrale américaine (Fed), est ressorti à 2,5% sur un an en juillet, inchangé par rapport à juin et conforme aux attentes.