Wall Street termine en hausse, rebond technique après deux séances ternes

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, profitant d'un rebond technique après deux séances difficiles, et entraînée par les bons résultats d'un poids lourd de la technologie, Salesforce.

Le Dow Jones a progressé de 1,05%, l'indice Nasdaq de 0,73% et l'indice élargi S&P 500 de 0,76%.

Pour Patrick O'Hare, la séance s'est jouée lorsque le S&P 500 est brièvement descendu sous un seuil technique majeur (la moyenne des 200 derniers jours de Bourse) avant de se redresser, puis de prendre de l'élan avant la clôture.

"Le marché était mûr pour un rebond après avoir baissé en février et au premier jour de mars", a expliqué l'analyste. Les actions "avaient trop baissé, trop vite, et les opérateurs attendaient une excuse pour se remettre à l'achat."

Les seuils techniques tendent à prendre de plus en plus d'importance sur un marché où beaucoup de mouvements quotidiens sont dictés par des algorithmes et des échanges automatisés.

Wall Street a aussi surfé sur les résultats du spécialiste des logiciels dédiés aux relations clients Salesforce (+11,50%).