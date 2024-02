Wall Street termine en hausse, remise du choc de l'inflation

Le Dow Jones a gagné 0,40%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,30% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,96%.

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, retrouvant ses esprits après son décrochage de la veille, sereine malgré la décélération moins rapide que prévu de l'inflation.

"On a eu un petit rebond aujourd'hui", a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital. "On avait déjà accéléré un peu en fin de séance mardi, et ça a planté le décor pour la séance d'aujourd'hui."

Mardi, Wall Street avait hoqueté après la publication de l'indice des prix CPI, ressorti au-dessus des attentes, indiquant que l'inflation met plus de temps que prévu à revenir dans les clous.

"Les investisseurs ont laissé passer la nuit et sont revenus aujourd'hui avec une autre attitude", a expliqué Jack Ablin.