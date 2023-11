Wall Street termine en légère baisse, le marché s'essouffle après un mois de gains

Le Dow Jones a cédé 0,16%, l'indice Nasdaq a lâché 0,07% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,20%.

La Bourse de New York a terminé en légère baisse, lundi, sur un marché qui s'essouffle après plusieurs semaines de gains mais refuse de ployer, ce qui incite les investisseurs à l'optimisme.

"Le marché monte depuis quatre semaines et aujourd'hui, il a semblé fatigué", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Il n'y avait pas beaucoup de conviction."

"Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose", a-t-il tempéré, "car il n'y avait pas beaucoup de conviction non plus à la vente."

"Plus le marché conserve cette posture résiliente", dit-il, "plus les gens se convainquent qu'il y a peut-être encore une marge à la hausse et cela offre du soutien."