Wall Street termine en ordre dispersé, attentisme avant un indicateur d'inflation

Le Dow Jones a grignoté 0,12%, l'indice Nasdaq s'est contracté de 0,41% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,11%.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, lundi, et joué la modération, à la veille de la publication d'un indicateur d'inflation déterminant, privilégiant les rotations de portefeuilles.

"Il veut s'assurer que la mauvaise surprise de janvier ne va pas se répéter", a ajouté l'analyste. Au premier mois de l'année, l'indice s'était inscrit au-dessus des 2,9% prévus, à 3,1% sur un an.

Le marché obligataire a aussi fait preuve de nervosité et les taux se sont tendus. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, le plus représentatif de ce que les opérateurs attendent de la politique monétaire des Etats-Unis, a grimpé à 4,53%, contre 4,47% vendredi en clôture.

Parmi les "Magnificent Seven", les sept titres qui ont dopé Wall Street depuis un an, Microsoft (-0,42%), Amazon (-1,93%) et Meta (-4,42%) ont aussi été vendus.

A l'inverse, les trois derniers membres du club, Apple (+1,18%), Tesla (+1,39%) et Alphabet (+1,94%), boudés depuis plusieurs mois, ont fini dans le vert.

Au-delà de ces capitalisations géantes, "le marché dans son ensemble a bien résisté", a relevé Patrick O'Hare.

"On assiste à une rotation", a-t-il ajouté. "C'est le signe d'un marché haussier. L'argent est réalloué à d'autres titres plutôt que de sortir" de la Bourse.

Illustration de cette dynamique, le vénérable Dow Jones s'en est mieux tiré que le Nasdaq lundi, grâce à l'assureur santé UnitedHealth (+2,64%), à l'équipementier Nike (+1,94%) et au pétrolier Chevron (+1,41%).

Autre marqueur fort, le S&P 500 à pondérations égales (chaque valeur a le même poids dans l'indice) était en hausse.

Disney (+1,80%), le câblo-opérateur Comcast (2,25%) ou PepsiCo (+1,03%) ont tous pris de la hauteur.

Après un sursaut consécutif à l'annonce, mercredi, d'une recapitalisation à hauteur d'un milliard de dollars, l'établissement de crédit régional New York Community Bank (NYCB) a enchaîné une deuxième séance de baisse (-4,97%) et reste fragile.

Le groupe Choice Hotels a caracolé (+5,57%) après avoir officiellement renoncé à prendre le contrôle de son concurrent Wyndham Hotels (+2,42%). A l'échéance de son offre, Choice a indiqué ne pas avoir reçu suffisamment de titres pour mener à terme son opération et va restituer les actions qui lui avaient été apportées.

Malgré l'ascension du bitcoin, qui a atteint un nouveau record lundi à 72.880 dollars, les valeurs du secteur des cryptomonnaies ont été emportées par la consolidation, à l'image de la plateforme d'échanges Coinbase (-0,95%) ou du "mineur" (créateur de devises numériques) Riot Platforms (-4,62%).

Ford a été sanctionné (-0,57%) après l'annonce d'un accord amiable pour mettre fin à des poursuites au civil liées à des accusations de fraude fiscale, moyennant le versement de 365 millions de dollars d'indemnités.

Boeing a perdu de l'altitude (-3,02%). Le Wall Street Journal a fait état, samedi, de l'ouverture d'une enquête du ministère de la Justice sur l'incident du 5 janvier, qui avait vu une porte se détacher lors d'un vol sur un appareil 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines.