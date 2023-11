Wall Street termine en ordre dispersé, les taux et Nvidia pénalisent le Nasdaq

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, à l'issue d'une séance écourtée pour cause de lendemain de jour férié (Thanksgiving), le Nasdaq pâtissant d'un possible revers pour Nvidia et d'une remontée des taux obligataires.

Le Dow Jones a grappillé 0,33%, l'indice Nasdaq s'est effrité de 0,11% et l'indice élargi S&P 500 a terminé d'un cheveu dans le vert (+0,06%).