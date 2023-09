Wall Street termine en ordre dispersé, privée de rebond par les taux obligataires

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mercredi, privée d'un rebond par une nouvelle poussée des taux obligataires et des cours du pétrole, qui menacent de couper le souffle à l'économie américaine.

"Il y a beaucoup de mouvements à l'oeuvre qui créent un environnement difficile pour les investisseurs", a poursuivi Jack Ablin. "Les taux, bien sûr, mais aussi les prix du pétrole et le dollar qui se raffermit."

"On fait face à cette hausse sans relâche des taux obligataires", a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital, "et cela joue sur les taux réels (hors inflation), c'est-à-dire sur le prix que paye l'Etat américain" sur le service de sa dette.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a fini mercredi à son plus haut niveau en clôture depuis un an, tandis que l'autre variété de référence du marché du pétrole, le Brent de la mer du Nord, n'est plus qu'à un souffle des 100 dollars.

"Il va falloir attendre que cela s'arrête pour que le marché actions puisse retrouver ses esprits", prévient Jack Ablin.

Pour ne rien arranger, la probabilité d'une suspension de certains services de l'Etat faute d'accord budgétaire a encore progressé mercredi, après le rejet, par le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, d'un texte proposé par le Sénat.