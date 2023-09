Wall Street termine en ordre dispersé, prudence avant un week-end incertain

Le Dow Jones a perdu 0,47%, l'indice Nasdaq est monté de 0,14% et l'indice élargi S&P 500 a baissé de 0,27%.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, dans une atmosphère de retenue en cette fin de mois agité, à la veille d'un week-end qui pourrait déboucher sur une paralysie partielle de l'Etat fédéral américain.

La place new-yorkaise avait ouvert dans le vert, encouragée par une nouvelle détente des taux obligataires, ainsi que par les chiffres du rapport PCE sur les prix à la consommation en août, indicateur de référence pour la banque centrale américaine (Fed).

Si l'indice brut a légèrement accéléré, à 3,5% sur un an contre 3,4% en juillet, l'inflation hors énergie et alimentation s'est elle affichée à 3,9% sur un an, contre 4,3% en juillet.

C'est la première fois depuis septembre 2021 que l'indice de base (hors énergie et alimentation) se situe en deçà de 4%.