Wall Street termine en ordre dispersé, record pour le Dow Jones

Le S&P 500 a par ailleurs battu un nouveau record en séance à 5,878.46 points.

"L'optimisme sur le front de l'intelligence artificielle contribue à maintenir la plupart des indices de référence à un niveau positif", a commenté José Torres, d'Interactive Brokers, dans une note.

Après la déception causée par ASML mardi, le marché a été rassuré de voir les bons résultats trimestriels du grossiste taïwanais de semi-conducteurs TSMC (+9,79%).

Coté à Taipei et New York, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a vu son chiffre d'affaires bondir de 39% sur un an et dit tabler sur une croissance de 35% pour le trimestre en cours.