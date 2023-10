Wall Street termine en petite hausse un mois négatif

La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mardi, la dernière séance d'un mois qui reste négatif pour les indices, pour la troisième fois d'affilée, avant une décision de politique monétaire mercredi. L'indice Dow Jones a grappillé 0,38% à 33.052,87 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,48% à 12.851,24 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,65% à 4.192,80 points.

La banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une réunion de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait annoncer qu'elle laisse les taux d'intérêt inchangés, estiment les marchés. "Je pense qu'elle ne va pas bouger", a résumé Jack Ablin de Cresset. L'analyste doute même que la Fed relève encore les taux directeurs plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine. "Parmi les résultats d'entreprises du troisième trimestre, on distingue des signes de fatigue du côté des consommateurs qui dépensent plus qu'ils ne perçoivent", a résumé M. Ablin.

Cette perte de dynamisme du consommateur s'est reflétée mardi dans l'indice de confiance du Conference Board pour octobre. Ce baromètre s'est dégradé pour le troisième mois de suite, tombant à 102,6 points contre 104,3 points en septembre. "Les consommateurs restent préoccupés par la hausse des prix en général, et tout particulièrement concernant l'alimentation et l'essence. Ils expriment également leur inquiétude au sujet de la situation politique et de la hausse des taux d'intérêt", a détaillé Dana Paterson, cheffe économiste du Conference Board. "Je suspecte qu'on aura une croissance plus faible les prochains trimestres, on va assister à un lent ralentissement", a prédit Jack Ablin.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, le marché boursier est "survendu" mais l'analyste compte sur des catalyseurs majeurs cette semaine pour redresser la barre, que ce soit la Fed ou les résultats d'Apple attendus jeudi. Sur le marché obligataire, les taux à dix ans sont restés dans la même fourchette à 4,90% contre 4,89% la veille. A la cote, Caterpillar, un poids lourd du Dow Jones, a pesé sur l'indice des valeurs vedettes chutant de 6,66% à 226 dollars. Lors de l'annonce de résultats, pourtant meilleurs que prévu au troisième trimestre, les investisseurs se sont focalisés sur le ralentissement de la croissance des ventes du géant des engins de chantier. Son chiffre d'affaires a décru en Amérique latine et en Asie. D'abord sanctionné pour sa perte du troisième trimestre, le laboratoire Pfizer a finalement stagné à 30,55 dollars. Entre juillet et septembre, son chiffre d'affaires a reculé de 42% sur un an à 13,23 milliards, à cause d'une diminution des ventes liées aux produits contre le Covid. Le laboratoire de biotechnologie Amgen a chuté de 2,85% malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, toutefois assombri par des ventes un peu plus faibles à 6,9 milliards de dollars. La compagnie aérienne à bas prix JetBlue a fait un piqué (-10,48% à 3,76 dollars) alors qu'a commencé à Boston le procès intenté par le gouvernement pour s'opposer à ce qu'elle rachète sa rivale Spirit Airlines. Spirit avait accepté l'offre à 3,8 milliards de dollars de JetBlue en juillet dernier, qui soulève l'opposition des autorités de la concurrence. Spirit Airlines a chuté de 12,10% à 11,48 dollars. Le réseau social Pinterest s'est envolé de 19,16% à 29,91 dollars. Ses résultats et ventes trimestrielles (763 millions de dollars) ont été bien meilleurs qu'attendus. vmt/as Nasdaq