Wall Street termine la semaine sur une note positive

L'indice Dow Jones a avancé de 1,15% à 34.283,10 points, le Nasdaq, à dominante technologique a gagné 2,05% à 13.798,11 points et l'indice S&P 500 est monté de 1,56% à 4.415,24 points.

La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note positive vendredi, affichant un nouveau gain hebdomadaire, soutenue par une stabilisation des taux obligataires.

Sur la semaine, l'indice élargi a avancé de plus de 1%, le Nasdaq a gagné 2% et le Dow Jones a grappillé 0,6%.

Cette attaque informatique avec un virus malveillant "a empêché l'achat de dette et le marché est reparti à la hausse parce que la cause de ce peu de succès de l'émission n'était pas dû à une totale absence de demande mais du fait de cette situation technique", a expliqué Peter Cardillo de Spartan Capital.

L'Industrial and Commercial Bank of China Financial Services (ICBC FS) a déclaré avoir "subi une attaque de ransomware qui a entraîné une perturbation de certains systèmes.

Au rang des indicateurs, une dégradation de la confiance des consommateurs américains pour novembre n'a pas décontenancé le marché.

Le baromètre de l'Université du Michigan est tombé de 5% en novembre à 60,4 points, au plus bas depuis six mois.

A la cote, Nvidia (+2,95%) et le secteur des semi-conducteurs ont connu une séance bénéfique comme pour AMD (+4,49%), ou Intel (+2,80%).

Le loueur de voitures avec chauffeur Lyft a gagné 1,79% après avoir été sanctionné la veille malgré l'annonce de résultats meilleurs que prévu. Les investisseurs s'étaient focalisés sur la comparaison avec le rival Uber.

Le leader du secteur a montré une hausse de 31% sur un an des réservations contre +15% pour Lyft.

La société de publicité en streaming Trade Desk s'est écroulée de 16,66% après avoir publié de faibles prévisions de ventes imputées à la conjoncture économique.

Les casinos Wynn Resorts ont chuté de 5,69% alors que le groupe a signé un accord avec le syndicat des barmans et cuisiniers d'hôtellerie, le Culinary Union, sur les conditions salariales afin d'éviter une grève.

Les indices ont aussi réagi favorablement à la confirmation de la rencontre entre le président Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping mercredi à San Francisco, en marge du sommet de l'Asie Pacifique, Apec.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a conclu pour sa part des réunions bilatérales menées depuis jeudi avec He Lifeng, le vice-Premier ministre chinois. Il a eu "des discussions franches, directes et productives (...) sur un large éventail de sujets, dont certaines zones de coopération et d'autres de désaccords", a-t-elle affirmé dans un communiqué vendredi soir.

vmt/ib