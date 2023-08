Wall Street termine mitigée, l'enthousiasme se tempère

La Bourse de New York a vu fondre mardi son enthousiasme, porté la veille par le secteur technologique, les indices terminant de façon mitigée alors que les taux obligataires restent hauts.

L'appétit pour le risque a diminué avant l'intervention "de deux événements qui ont potentiellement la capacité de faire bouger les marchés: les résultats de Nvidia mercredi et le discours de Jerome Powell, président de la Fed, vendredi", a encore expliqué l'expert.

"Ce qu'il s'est passé est qu'on a assisté à un rebond alors que le marché avait été survendu", a expliqué à l'AFP Steve Sosnick d'Interactive Brokers. "Et comme souvent lors de ces séances haussières, les traders se sont retrouvés sur-exposés car l'enthousiasme est contagieux", a-t-il poursuivi, ajoutant que la séance du jour a été "plus sobre".

Les taux obligataires restaient fermes après avoir accroché solidement leur plus haut depuis 2007. Les rendements à dix ans s'inscrivaient ainsi à 4,32% contre 4,33% à la clôture lundi et ceux à deux ans dépassaient désormais les 5% à 5,0395% vers 20H20 GMT.

Le titre de la quatrième capitalisation boursière s'est replié de 2,77% mardi à 456,68 dollars après s'être envolé la veille de plus de 8%.

Sur le front des indicateurs, les ventes de logements anciens, qui représentent en volume l'essentiel du marché immobilier aux Etats-Unis, ont à nouveau baissé en juillet, plus qu'attendu par les marchés. Elles ont reculé de 2,2% en rythme annualisé mais les prix sont demeurés en hausse.

A la cote, la chaîne d'équipements sportifs Dick's Sporting Goods s'est effondrée de 24,15% après avoir averti que ses bénéfices seraient moins importants que prévu sur l'ensemble de l'année, citant un consommateur plus frileux ainsi que l'abondance de vols.

Un autre détaillant, la chaîne de grands magasins Macy's, a aussi plongé (-14,05%).

L'enseigne a vu ses profits reculer et ses ventes trimestrielles fondre de 8%, même si elles ont dépassé les attentes des analystes. "Le consommateur réduit ses dépenses discrétionnaires ce qui affecte clairement Macy's", notait GlobalData alors que ces grands magasins vendent surtout de l'habillement, de l'équipement pour la maison et des produits de beauté.

Les banques régionales ont eu un nouvel accès de faiblesse après une série de notations dégradées par Standard & Poor's Ratings. Ainsi Zions Bancorporation, Comerica, First Horizon ont lâché plus de 4%.

La tendance a déteint sur les grandes banques. JPMorgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo ont toutes perdu plus de 2%.

Témoin de la volatilité des titres nouvellement présents en Bourse, le constructeur de véhicules électriques vietnamien VinFast, introduit à Wall Street la semaine dernière via une SPAC, a doublé de valeur mardi. L'action a grimpé de 108% à 36,72 dollars après avoir été introduite à 22 dollars et connu une trajectoire en montagnes russes.