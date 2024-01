Wall Street termine mitigée, les taux obligataires remontent

L'évolution des actions a été bridée également par une remontée des taux obligataires à dix ans qui ont à nouveau touché les 4% en séance pour la première fois depuis mi-décembre.

Vers 21H00 GMT, ils s'affichaient à 3,99% contre 3,91% la veille.

Parmi les indicateurs qui ont influencé les actions dès le début de la séance figure l'inflation en France et en Allemagne qui a légèrement sursauté à 3,7% sur un an en décembre, à cause de l'énergie et des services.