Wall Street termine mitigée, les taux obligataires se replient

La Bourse de New York a conclu sur une note mitigée mardi, non loin de l'équilibre, en attendant des données sur l'emploi plus tard dans la semaine tandis que les taux obligataires se sont encore repliés.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22% à 36.124,56 points, le Nasdaq a gagné 0,31% à 14.229,91 points et le S&P 500 a stagné (-0,06%) à 4.567,18 points.