Wall Street termine prudente, en ordre dispersé, au début d'une semaine chargée

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi non loin de l'équilibre, se montrant prudente avant de multiples résultats de sociétés, une réunion de la Fed et un rapport sur l'emploi cette semaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,12% à 40.539,93 points, le S&P 500 a grappillé 0,08% à 5.463,54 points et le Nasdaq, où domine la technologie, a pris 0,07% à 17.370,20 points.