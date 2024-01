Wall Street termine quasi-stable, le sursaut de l'inflation n'inquiète pas

Le Dow Jones a grignoté 0,04%, l'indice Nasdaq a fini stable et l'indice S&P 500 a lâché 0,07%.

La Bourse de New York a terminé proche de l'équilibre, jeudi, et passé outre le rebond de l'inflation enregistré en décembre aux Etats-Unis, à la veille du début de la saison des résultats d'entreprises.

L'événement de la journée a été la publication de l'indice CPI des prix à la consommation, qui est ressorti à 0,3% sur un mois en décembre. Ce rebond a surpris les économistes, qui annonçaient 0,2%.

Sur un an, l'inflation atteint 3,4%, contre 3,1% en novembre.

Ces chiffres plus élevés que prévu "vont remettre en cause les hypothèses les plus osées quant aux baisses de taux cette année", a estimé, dans une note, Michael Pearce, d'Oxford Economics.