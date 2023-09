Wall Street volatile en début de séance, les taux obligataires continuent à grimper

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,24%, l'indice Nasdaq prenait 0,18% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,28%.

La Bourse de New York évoluait légèrement dans le vert jeudi après une ouverture en baisse, toujours sous le joug de l'irrésistible ascension des taux obligataires, qui font craindre un coup d'arrêt pour l'activité économique américaine.

"Beaucoup de ce qui se produit en ce moment est lié à une aversion pour le risque", a expliqué Karl Haeling, de LBBW, au sujet de la volatilité et des marges resserrées. "Tout est question de psychologie, d'éléments techniques et de dynamique", plus que de facteurs fondamentaux, selon l'analyste.

"Sans surprise, le marché actions est sur la réserve" en début de séance, a constaté Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note. "Les opérateurs attendent de voir", notamment "quel rôle vont jouer les obligations."

Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est monté jeudi jusqu'à 4,68%, de nouveau un sommet récent, plus vu depuis près de 16 ans. Son équivalent à 30 ans a lui touché 4,80%, une première depuis plus de 13 ans.