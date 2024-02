Walmart rachète le fabricant de téléviseurs Vizio pour 2,3 milliards de dollars

Walmart Connect est "une division lucrative qui a connu une croissance mondiale de 33% au dernier trimestre, soutenue par une hausse de 22% aux États-Unis", a souligné dans une note Neil Saunders, analyste pour GlobalData.

Avec cette acquisition, Walmart Connect, fournisseur de publicité via les magasins et les sites internet "peut pénétrer dans les foyers des consommateurs via la télévision. Cette approche multicanale donne à Walmart beaucoup plus de pouvoir et de portée dans le monde de la publicité et le place sur un pied d'égalité avec des sociétés comme Amazon", dépeint Neil Saunders.

Sur l'ensemble de l'exercice annuel 2024 décalé (achevé fin janvier), Walmart a engrangé 648,1 milliards de dollars de revenus, une progression de 6% sur un an, plus que ce qu'il attendait.