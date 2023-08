Washington approuve la vente de 96 d'hélicoptères d'attaque Apache à la Pologne

Varsovie avait demandé l'an passé à Washington des hélicoptères Apache, construit par Boeing, pour remplacer ses appareils soviétiques vieillissants.

La vente, qui totalise 12 milliards de dollars (un peu plus de 11 milliards d'euros), "va améliorer la capacité de la Pologne à faire face aux menaces actuelles et futures en apportant une force crédible, capable de dissuader des adversaires et de participer à des opérations de l'Otan", a écrit le département d'État américain en annonçant avoir approuvé la vente et notifié le Congrès.