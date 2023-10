What's Cooking délocalise des activités aux Pays-Bas, 47 emplois menacés à Aalsmeer

Pour améliorer son efficacité, What's Cooking va résilier le bail de l'usine d'Aalsmeer, où elle découpe des viandes et assure des services logistiques. D'ici le 1er mars prochain, les activités seront transférées à Ridderkerk et Wijchen, deux sites très éloignés de celui d'Aalsmeer.

L'entreprise assure qu'elle cherchera une solution au sein du groupe pour le plus grand nombre possible de travailleurs. Si cela n'est pas possible, les collaborateurs concernés recevront un accompagnement pour trouver un nouvel emploi.