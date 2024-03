What's Cooking ? envisage la vente de sa division charcuterie

What's Cooking ? a annoncé lundi envisager la vente de 100% du capital social de son unité charcuterie dans le cadre d'un processus "d'exploration d'options stratégiques et de maximisation de la valeur actionnariale". L'entreprise alimentaire belge, aussi connue pour ses lasagnes Come a casa, précise néanmoins qu'aucun engagement n'a été pris à ce stade, qu'il n'est pas certain qu'une transaction aura bien lieu, ni à quelles conditions.

La 'Strategic business unit savoury - Charcuterie' de What's Cooking ? représente plus de la moitié du chiffre d'affaires consolidé 2023 du groupe, avec 464 millions sur un total de 832 millions. Elle possède des filiales en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Celles-ci sont chargées de la production, de la découpe et de la vente de garnitures salées.

What's Cooking est spécialisé dans la production et la vente de charcuterie fine et de plats cuisinés (connus sous le nom de Come a casa), préparés sur 12 sites industriels en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.