X lance un abonnement mensuel à 16 dollars

Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre trois formules: Basic, Premium (anciennement "Blue") et Premium+, respectivement à 3, 8 et 16 dollars par mois.

En plus des avantages inclus dans la formule Premium, les abonnés à Premium+ bénéficieront de la meilleure exposition pour leurs messages (plus de chances d'être lu et de susciter des réactions) et ne verront plus de publicités.