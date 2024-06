Xior investit 86,7 millions d'euros dans des kots étudiants au Portugal et en Pologne

Xior Student Housing a acquis deux résidences étudiantes à Lisbonne (Portugal) et Cracovie (Pologne), totalisant 670 unités et 1.053 lits, pour un montant d'environ 86,7 millions d'euros, annonce jeudi cette société immobilière cotée en bourse et spécialisée dans le logement étudiant. L'opération s'accompagne de l'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence, Car Logistics Brussels, filiale du groupe Katoen Natie.