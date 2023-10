Zeljava, l'ancien joyau de l'armée yougoslave devenu terrain de jeu pour touristes avertis

Au faîte de sa gloire, la base et ses kilomètres de tunnels pouvaient accueillir des dizaines de MiG-21 de facture soviétique, être autosuffisante en eau, air, électricité ... protégés par quatre immenses portes de 100 tonnes de béton chacune.

Concue pour résister à tout, même une attaque nucléaire, la base souterraine de Zeljava, a succombé en même temps que la Yougoslavie. Et quelques décennies plus tard, ses couloirs carbonisés sont devenus un terrain de jeux de touristes avertis.

Quand la Yougoslavie a disparu dans les guerres au tournant des années 1990, la base a été détruite. "Tout ce qui s'y trouvait, tout a été brûlé", raconte le pilote. "Seuls les tunnels et les murs ont tenu".

"Tout était du dernier cri à l'époque", se rappelle Mirsad Fazlic, un ancien pilote qui a travaillé sur la base pendant près d'une décennie dans les années 1980. "C'était la combinaison des meilleures technologies militaires et civiles".

A l'air libre, cinq pistes de décollages qui enjambaient la frontière entre la Croatie et la Bosnie.

Les années qui ont suivi, la base est restée là, abandonnée, attirant quelques poignées de touristes à la recherche de reliques de la période yougoslave.

Mais en 2016, un film a tout changé. La base sert de décor à "Houston, We Have a Problem !", du réalisateur slovène Žiga Virc - et (re)devient célèbre.

Depuis, on estime à 150.000 le nombre de touristes qui visitent chaque année ces couloirs sombres et pièces immenses, où la rouille a dévoré les machines de guerre.