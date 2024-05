Zone euro: l'inflation remonte en mai sans menacer la baisse des taux

L'inflation est repartie à la hausse en mai dans la zone euro, un revers temporaire qui ne devrait pas menacer la baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) attendue jeudi, mais pourrait entraver ses marges d'action ensuite.

L'inflation s'est accélérée plus que prévu à 2,6% sur un an, après 2,4% en mars et avril, dans les vingt pays partageant la monnaie unique, selon les chiffres publiés vendredi par Eurostat.