10% des travailleurs de la méga-usine Tesla à Berlin demandent de meilleures conditions

Les employés des services de nuit et du matin avaient notamment collé un autocollant d'IG Metall sur leur t-shirt, mentionnant "Together for safe and fair work at Tesla." ("Ensemble pour un travail sûr et correct chez Tesla"), a indiqué un porte-parole de la formation syndicale, ajoutant que cette action, la première du genre dans la méga-usine, allait continuer toute la journée.

Selon IG Metall, bon nombre d'employés de l'entreprise américaine se plaignent de conditions de travail déplorables. Ils jugent la charge de travail extrême compte tenu de cycles de production très courts, de la pénurie de personnel et d'objectifs de production trop ambitieux.