134 cas de salmonellose liés à la viande de poulet signalés en Europe

La plupart des cas ont été signalés entre janvier et août.

Selon les explications du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies mercredi depuis Stockholm, des cas de salmonellose ont été découverts dans dix pays de l'Union européenne et en Norvège. En Autriche, une personne est décédée.

Des entretiens avec des patients en Autriche et au Danemark ont indiqué que les infections à la salmonelle pourraient être liées à la consommation de viande de poulet.

Il y a deux semaines, les autorités sanitaires autrichiennes se sont inquiétées d'un lien possible entre les maladies dues aux salmonelles et les brochettes de poulet en provenance de Pologne. Selon elles, presque toutes les personnes tombées malades en Autriche avaient mangé des brochettes de poulet peu de temps auparavant. Des enquêtes plus approfondies ont révélé que tous les restaurants concernés utilisaient des brochettes de kebab importées de Pologne.