20.000 travailleurs du secteur public partent en grève en Allemagne

Selon l'organisation de défense des travailleurs, rien qu'à Leipzig (est), 7.000 travailleurs des milieux scolaire, universitaire et actifs dans les services sociaux et la petite enfance se croisent les bras. Berlin recensait 6.000 grévistes alors que d'autres villes étaient touchées. Outre la grève, des actions de protestation et des manifestations étaient organisées dans la capitale, à Hambourg, Leipzig et Karlsruhe. Des actions similaires ont eu lieu la semaine passée à Berlin, Hambourg et Brême.

"Si les employeurs ne se réveillent pas maintenant et ne paient pas les travailleurs du secteur public correctement, la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée va s'aggraver", a commenté Doreen Siebernik, une des responsables du GEW, à Leipzig.