500e jour de la guerre: Zelensky célèbre le "courage" de l'Ukraine, nouveau bombardement russe meurtrier

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré le "courage" de son peuple au 500e jour de la guerre déclenchée par la Russie, qui a mené samedi un nouveau bombardement meurtrier dans l'est du pays.

L'Ukraine a déploré samedi six nouveaux morts après un bombardement russe sur la ville de Lyman, dans la région de Donestk. "Au moins six personnes ont été tuées et cinq blessées", a précisé le gouverneur local Pavlo Kyrylenko.