80 personnes sont décédées dans le monde dans des accidents d'avions de ligne en 2023

En tout, 80 personnes, dont huit membres d'équipage, ont perdu la vie l'année dernière dans des accidents d'avions de ligne. Selon les données de la fédération allemande du secteur aérien (BDL) publiées mardi, il s'agit du deuxième chiffre le plus bas depuis 1970, alors que le nombre de passagers a considérablement augmenté.

Ces données concernent les avions d'une capacité d'au moins 14 sièges. Il n'existe pas encore de statistiques relatives aux appareils plus petits. Les avions militaires ne sont pas non plus inclus dans les résultats.

Aucun accident mortel impliquant des avions de ligne de cette taille n'a été enregistré dans l'Union européenne. BDL souligne qu'il n'y a pas eu non plus d'accidents mortels impliquant des avions-cargos.